Материнскую плату тюменской компании начали использовать в Роскосмосе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Материнскую плату для ПК от тюменской IT-компании "Арсенал +" начали использовать в центре управления полетами Роскосмоса. Электронный компонент включен в реестр Минпромторга России. Сертификация подтверждает, что все детали изготовлены на территории страны и по качеству не уступают зарубежным аналогам.

"Одна из изюминок этой материнской платы – это то, что на ней можно строить высокопроизводительные системы для искусственного интеллекта, больших вычислений. Можно поставить несколько видеокарт, которые будут обрабатывать данные. В Тюменской области тоже используется наша плата", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" на форуме-выставке "Инфотех" президент группы IT-компаний "Арсенал +" Алексей Тюменцев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме того, на "Инфотехе" компания продемонстрировала и другие разработки в области импортозамещения. Это системный блок, моноблок, включенные в реестр Минпромторга России, современный 3D-принтер, а также другие комплексные ИТ-решения для различных отраслей.

"В будущем планируем расширять линейку наших продуктов, модернизировать решения. Рынок подскажет, в каком направлении нам двигаться", - добавил Алексей Тюменцев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, что на ХVIII Тюменском цифровом форуме были представлены инновационные разработки от более 40 компаний из Тюменской области и других регионов.

Виктория Макарова