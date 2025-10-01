В Тюменской области снижается количество заболевших ОРВИ

Управление Роспотребнадзора Тюменской области Управление Роспотребнадзора Тюменской области

На 0,9% снизилась заболеваемость ОРВИ в Тюменской области по итогам прошлой недели. Эпидпорог среди возрастных групп и совокупного населения не превышен, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомсте напомнили, что прививочная кампания против гриппа продолжается. На 27 октября вакцинировано более 620 тыс. человек.

"В период эпидсезона заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется соблюдать меры неспецифической профилактики: сократить время пребывания, пользоваться маской в местах массового скопления людей и общественном транспорте; избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют, регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещении, по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет", - советуют специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.