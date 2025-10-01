  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
  • USD80,9713
    EUR94,0820
  • В Тюмени 2..4 С 0 м/с ветер юго-западный

В Тюмени открылось Государственное юридическое бюро

Общество, 20:13 27 октября 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Государственное юридическое бюро открылось на ул. Республики, 211 в Тюмени. Учреждение работает на базе "Центра обеспечения мер социальной поддержки", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Бюро оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим на это право, к ним относятся: малоимущие граждане; инвалиды 1 и 2 группы; участники СВО и члены их семей; многодетные родители; дети-инвалиды, дети-сироты и другие категории граждан.

Более подробную информацию можно узнать на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# помощь , юристы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:13 27.10.2025В Тюмени открылось Государственное юридическое бюро
19:40 27.10.2025В Тюменской области снижается количество заболевших ОРВИ
19:29 27.10.2025Треть жителей Тюменской области не установили самозапрет на кредиты
19:07 27.10.2025Краснодонские дошкольники получили подарки от жителей Ишимского округа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора