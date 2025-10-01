В Тюмени открылось Государственное юридическое бюро

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Государственное юридическое бюро открылось на ул. Республики, 211 в Тюмени. Учреждение работает на базе "Центра обеспечения мер социальной поддержки", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Бюро оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим на это право, к ним относятся: малоимущие граждане; инвалиды 1 и 2 группы; участники СВО и члены их семей; многодетные родители; дети-инвалиды, дети-сироты и другие категории граждан.

Более подробную информацию можно узнать на сайте.