  • 28 октября 202528.10.2025вторник
  • USD78,9848
    EUR92,0233
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменские студенты-нефтяники прошли курс на базе компании ТОФС

Общество, 13:57 28 октября 2025

ТИУ

Первое выездное обучение по дисциплине "Заканчивание скважин" для студентов нефтегазового института ТИУ прошло на площадке группы компаний ТОФС.

Во время экскурсии по Тюменскому заводу нефтепромыслового оборудования (ТЗНПО) начальник цеха Руслан Сагитуллин продемонстрировал процесс изготовления силовых кабелей для электропогружных насосов и рассказал участникам о производственных мощностях завода. На второй день руководитель отдела удаленного сопровождения бурения и технической поддержки Виталий Кичигин наглядно показал, что входит в работу отдела, например, продемонстрировал, как осуществляется операционный контроль бурения, управление оборудованием, отслеживание параметров, подготовка отчетов, сообщает пресс-служба ТИУ.

По мнению обучающегося группы БСб-22-1 Владислава Плотникова, программа обучения была выверена до мелочей: от рассмотрения основных классов жидкостей, таких как рассолы, до глубокого погружения в специфику их применения.

"Теоретический блок был подкреплен наглядными и практичными опытами, которые позволили не только услышать, но и "увидеть" ключевые свойства и поведение реагентов в контролируемых условиях. Это бесценно для понимания процессов на объекте. Однако главным впечатлением для меня стала та особая атмосфера ответственности, которую культивирует ТОФС. На протяжении всего тренинга красной нитью проходила тема безопасности при работе с жидкостями заканчивания. Также все аспекты были подчеркнуты нормативными документами, а именно правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности", рассказал студент.

Соглашение между ТИУ и ГК ТОФС о совместной реализации сетевых образовательных программ, ориентированных на повышение качества подготовки специалистов по компетенциям, необходимым в нефтегазовой отрасли России, было подписано в рамках десятого Промышленно-энергетического форума TNF.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:03 28.10.2025Тюменские хирурги провели операцию по удалению опухоли жительнице Казахстана
13:57 28.10.2025Тюменские студенты-нефтяники прошли курс на базе компании ТОФС
13:46 28.10.2025В Ишиме трехлетний малыш проглотил батарейку с лампочкой
13:24 28.10.2025В Тюмени на межвузовском хакатоне представили новые решения для здравоохранения

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора