Тюменские студенты-нефтяники прошли курс на базе компании ТОФС

ТИУ ТИУ

Первое выездное обучение по дисциплине "Заканчивание скважин" для студентов нефтегазового института ТИУ прошло на площадке группы компаний ТОФС.

Во время экскурсии по Тюменскому заводу нефтепромыслового оборудования (ТЗНПО) начальник цеха Руслан Сагитуллин продемонстрировал процесс изготовления силовых кабелей для электропогружных насосов и рассказал участникам о производственных мощностях завода. На второй день руководитель отдела удаленного сопровождения бурения и технической поддержки Виталий Кичигин наглядно показал, что входит в работу отдела, например, продемонстрировал, как осуществляется операционный контроль бурения, управление оборудованием, отслеживание параметров, подготовка отчетов, сообщает пресс-служба ТИУ.

По мнению обучающегося группы БСб-22-1 Владислава Плотникова, программа обучения была выверена до мелочей: от рассмотрения основных классов жидкостей, таких как рассолы, до глубокого погружения в специфику их применения.

"Теоретический блок был подкреплен наглядными и практичными опытами, которые позволили не только услышать, но и "увидеть" ключевые свойства и поведение реагентов в контролируемых условиях. Это бесценно для понимания процессов на объекте. Однако главным впечатлением для меня стала та особая атмосфера ответственности, которую культивирует ТОФС. На протяжении всего тренинга красной нитью проходила тема безопасности при работе с жидкостями заканчивания. Также все аспекты были подчеркнуты нормативными документами, а именно правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности", рассказал студент.

Соглашение между ТИУ и ГК ТОФС о совместной реализации сетевых образовательных программ, ориентированных на повышение качества подготовки специалистов по компетенциям, необходимым в нефтегазовой отрасли России, было подписано в рамках десятого Промышленно-энергетического форума TNF.