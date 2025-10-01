  • 28 октября 202528.10.2025вторник
В Ишиме трехлетний малыш проглотил батарейку с лампочкой

Общество, 13:46 28 октября 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Светящуюся батарейку извлекли ишимские врачи из желудка трехлетнего пациента. Без срочного вмешательства такие случаи могут привести к сильному ожогу пищевода, перитониту и даже гибели ребенка, сообщает областной департамент здравоохранения.

На этот раз все обошлось: родители вовремя доставили малыша в больницу. Извлечение батарейки проходило под интубационным наркозом - чтобы лишние движения ребенка не привели к осложнениям. После извлечения инородного тела ребенок еще пару суток находился под наблюдением врачей и затем был выписан домой.

Врачи напоминают: в таких ситуациях время играет решающую роль. Если родители подозревают, что ребенок мог проглотить инородное тело, нужно срочно обратиться в больницу. Мелкие предметы в доме вообще лучше убрать на верхние полки, чтобы они не попадали малышам в руки.

# дети , здравоохранение , Ишим

﻿
