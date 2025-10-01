  • 29 октября 202529.10.2025среда
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Добровольцы тюменского водоканала пополнили банк донорской крови

Общество, 09:51 29 октября 2025

Росводоканал Тюмень

12 волонтеров "Росводоканал Тюмень" пополнили областной банк крови на 4,7 л в рамках осенней акции "Сдай кровь – спаси жизнь". Она проходит в водоканале ежеквартально, сообщает пресс-служба компании.

Среди постоянных участников — ведущий инженер Елена Чорба. Она уже 20 раз сдала кровь. Елена признается, что донация – это возможность проявить гражданскую ответственность и польза для собственного здоровья.

Ведущий инженер-энергетик Егор Козаков впервые принял участие в акции.

"Проводя время на больничной койке после серьезной травмы, я видел, сколько разных, абсолютно незнакомых людей оказывают помощь пострадавшим. Тогда во мне зародилась мысль: я не могу сделать медицинскую операцию, но могу сделать то, что в моих силах. Я могу стать тем самым неизвестным героем для кого-то другого. Если моя кровь спасёт хотя бы одну жизнь, значит, я всё сделал правильно", - уверен Егор Козаков.

С начала 2025 года добровольцы "Росводоканал Тюмень" пополнили областной банк крови почти на 20 литров. Подобные акции на предприятии продолжатся.

# доноры , Росводоканал Тюмень

