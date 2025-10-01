Карантин по бешенству животных ввели в поселке Казанского округа
Карантин по бешенству животных введен в пос. Новоселезнево Казанского муниципального округа. Соответствующее постановление подписано в правительстве Тюменской области.
В населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает инфоцентр правительства региона.