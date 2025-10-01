Житель Голышмановского округа отсидит шесть лет за смертельное ДТП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

20-летнего жителя Голышмановского округа признали виновным в ДТП, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

28 мая 2025 года пьяный молодой человек без прав управлял автомобилем ВАЗ-21102. Он ехал по ул. Садовой в д. Черемшанка Голышмановского округа и столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем ГАЗель.

В результате ДТП 24-летняя пассажирка ВАЗ-21102 погибла на месте, 20-летний пассажир получил множественные травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2,5 годы лишил его права управлять транспортными средствами. Кроме того, по иску супруга погибшей женщины с осужденного взыскали расходы на погребение в размере 57 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей.