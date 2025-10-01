Динара Поштаренко: программа "Боевого кадрового резерва" дает возможность получить многогранное образование

Высоко оценила структуру и содержание образовательной программы "Боевого кадрового резерва" наставник проекта, руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко. Она уверена, что программа предлагает уникальную возможность получить качественное и многогранное образование, которое станет прочным фундаментом для профессионального роста в разных сферах.

"У ребят сегодня есть такая возможность получить такой уровень образования. Сколько мы на общественных советах обсуждаем образовательную программу - какой модуль чему посвящен, и действительно там грамотное, правильное распределение: модуль, который знакомит с государственно-муниципальным управлением, дальше рынок и финансы, дальше уже конкретно управленческий опыт", - отметила Динара Поштаренко.

Она также выделила высокий уровень преподавательского состава, который работает с участниками резерва, пишет пресс-служба проекта. "И, конечно, это станет большим подспорьем и возможностью для них проявлять себя здесь на благо нашего региона", - добавила руководитель филиала.

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" направлен на выявление, отбор и подготовку перспективных кадров для различных отраслей. Образовательная программа включает в себя ряд ключевых модулей, охватывающих вопросы экономики, финансов, правовой грамотности и развития гибких навыков.