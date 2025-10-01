  • 29 октября 202529.10.2025среда
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Тюменские энергетики усилили работу по легализации нелегальных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

Общество, 17:13 29 октября 2025

пресс-служба "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба "Россети Тюмень"

В Тюменской области специалисты компании "Россети Тюмень" продолжают вести системную работу по легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые телеком-операторы самовольно размещают на опорах ЛЭП. С начала года энергетики заключили с ними четыре договора возмездного оказания услуг и подписали 33 дополнительных соглашения (количество соглашений по сравнению с показателями первого полугодия увеличено в 1,5 раза).

Напомним, незаконно размещенные ВОЛС создают дополнительную нагрузку на линии электропередачи, что нередко приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ЛЭП.

Специалисты компании регулярно осуществляют мероприятия по выявлению фактов незаконного подвеса ВОЛС. За январь-октябрь 2025 года в регионе они провели осмотры порядка 425 тысяч опор ЛЭП и выявили более 16 тысяч точек подвесов ВОЛС без заключения соответствующих договоров.

