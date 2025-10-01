Тюменское управление магистральных нефтепроводов отмечает 60‑летие с момента образования

Коллектив Тюменского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" отмечает 60‑летие с момента образования филиала.

Управление было создано в 1965 году для обслуживания первого в Западной Сибири магистрального нефтепровода Шаим – Тюмень.

Тюменское УМН обслуживает участки трех магистральных нефтепроводов: Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Шаим – Тюмень и магистральный нефтепродуктопровод Тюмень – Юргамыш. Общая протяженность трубопроводов в зоне ответственности управления составляет 1178 км, в том числе 44 подводных перехода. В состав управления входят 12 нефтеперекачивающих и 2 нефтепродуктоперекачивающие станции. Тюменское УМН осуществляет деятельность в трех субъектах Российской Федерации: Тюменской, Курганской и Свердловской областях.

В рамках реализации комплексной программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть – Сибирь" специалисты Тюменского УМН провели реконструкцию ряда производственных объектов. В период с 2020 г. по 2025 г. выполнены работы по замене участков нефтепроводов и нефтепродуктопровода общей протяженностью 27,7 км, в том числе на подводных переходах через реки Иска, Дуван, Пышма, Исеть. Проведена реконструкция семи камер пуска и приема средств очистки и диагностики на нефтепродуктопроводе Тюмень – Юргамыш. Закончено строительство резервуаров для нефти на ЛПДС "Торгили" и НППС "Тюмень", а также выполнено техническое перевооружение нескольких существующих резервуаров.

За последние 10 лет на производственных объектах Тюменского УМН полностью обновлена система автоматики. Для оперативного персонала строятся новые операторные повышенной надежности. В текущем году на ЛПДС "Чаши" введена в эксплуатацию новая операторная, капитально отремонтировано здание административно-бытового комплекса (АБК). В настоящее время завершается строительство здания АБК на ЛПДС им. В.Н. Чепурского, в котором также размещены социальные объекты.

"История Тюменского УМН неразрывно связана с историей нашей страны, судьбы многих людей вписаны в ее страницы. Наши ветераны своим самоотверженным трудом строили наше будущее, в котором мы сегодня с вами живем, продолжаем их дело. Спасибо вам за пример мужества, за профессионализм и опыт, которым вы щедро с нами делились и продолжаете передавать мастерство молодым ребятам. Путь наш непростой, но мы справляемся и справимся со всеми вызовами, задачами, которые перед нами ставит компания, страна!" – поздравил коллег начальник Тюменского УМН Владислав Туренков.

Коллектив управления насчитывает около 1,3 тыс. работников, среди них 334 сотрудника в возрасте до 35 лет. В филиале уделяется большое внимание профессиональному развитию и становлению молодежи. Они ежегодно участвуют в научно-технических конференциях и конкурсах профессионального мастерства, становясь призерами и победителями.

Большинство производственных объектов УМН расположены в сельской местности. Работники нефтеперекачивающих станций оказывают волонтерскую помощь в ремонте и благоустройстве социальных объектов близлежащих населенных пунктов. В этом году были отремонтированы памятники воинам Великой Отечественной войны в с. Рафайлово (Тюменская область), с. Чаши (Курганская область).

"Тюменское УМН – это фундамент нашего предприятия. Именно ваше подразделение стало родоначальником АО "Транснефть – Сибирь". Весь этот 60-летний период Тюменское УМН находится в постоянном развитии. Сделано многое. Но предстоит сделать не меньше. Особую признательность выражаю ветеранам производства. Благодаря вашему труду и самоотверженности в годы становления предприятия, сегодняшнее поколение нефтепроводчиков имеет надежную основу для дальнейшего успешного развития", – сказал генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, поздравляя юбиляров.

