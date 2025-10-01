Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок от вузов на конкурс общества "Знание"

  • 30 октября 202530.10.2025четверг
29 октября 2025

В топ-10 регионов по количеству заявок на Всероссийский конкурс команд вузов общества "Знание" вошла Тюменская область. Регион представят ТИУ и ТюмГУ и дав его филиала - Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева, Ишимский педагогический институт им.П.П.Ершова – филиал ТюмГУ.

Как сообщают организаторы, конкуренция высокая – всего от университетов и институтов страны приняли 866 заявок по шести номинациям. Самыми популярными стали "Добровольчество и экология", "Медиа и творчество" и "Патриотическое воспитание и единство народов России".

"Интерес к развитию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах оказался по-настоящему высоким, он превзошел наши ожидания. Мы видим у конкурсантов желание не просто побеждать, но и стремление внедрять новые подходы, делиться лучшими практиками", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Победителей специальных номинаций "Просветительская деятельность" для заявок с наивысшим баллом по одноименному критерию и "Самая молодежная команда мечты" для команд с лучшей корпоративной культурой – отберут из числа общего количества заявок.

На следующем этапе заявки проверят на соответствие положению конкурса. После нее эксперты оценят практики и форматы работы команд по ключевым критериям, среди них грантовая поддержка, использование средств, организация мероприятий и повышение квалификации. Экспертный совет также рассмотрит конкурсные заявки на отражение качества партнерских связей, уровня инфраструктуры, информационной активности, достижений, корпоративной культуры и просветительской деятельности вуза. На ее основании и сформируют шорт-лист финалистов, которым предстоит очная защита проектов в вузах.

Финальные испытания и подведение итогов состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Минобрнауки РФ.

Конкурс направлен на создание условий для организации и проведения мероприятий по просветительской деятельности в рамках молодежной политики и воспитательной деятельности, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, а также на повышение качества просветительской деятельности образовательных организаций высшего образования России. Он реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" обществом "Знание" совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Росмолодежи.

