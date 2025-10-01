  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Тюменская область вошла в топ-10 регионов по числу заявок на конкурс команд вузов

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок на конкурс команд вузов Общества "Знание". Из четырех региональных вузов поступило 22 заявки, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

Для конкурсантов было доступно шесть основных номинаций. Учебные заведения Тюменской области чаще всего выбирали номинации "Добровольчество и экология", "Медиа и творчество" и "Патриотическое воспитание и единство народов России" — по этим направлениям было представлено 8, 6 и 4 заявки соответственно.

Заявки подали: Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Тобольский педагогический институт им. Менделеева – филиал ТюмГУ, Ишимский педагогический институт им. Ершова – филиал ТюмГУ.

"Мы завершили прием заявок на конкурс и уже сегодня можем говорить о том, что интерес к развитию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах оказался по-настоящему высоким, он превзошел наши ожидания. Мы видим у конкурсантов желание не просто побеждать, но и стремление внедрять новые подходы, делиться лучшими практиками. Желаю всем командам успеха в следующих этапах и надеюсь, что полученные опыт и знания найдут отражение в дальнейших проектах участников", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Финальные испытания и подведение итогов состоятся в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Министерством науки и высшего образования РФ. Отметим, всего конкурс собрал 866 заявок от 408 учебных заведений из 82 регионов России.

