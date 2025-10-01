В Тюмени обсудили новую концепцию ледового городка на площади 400-летия

Рабочая встреча, посвящённая подготовке к новогоднему оформлению Тюмени, прошла в центре стратегического развития "Сибирь". Ключевой темой обсуждения стала концепция будущего ледового городка на площади 400‑летия, сообщает администрация города.

Участниками стали представители ведущих тюменских строительных предприятий. На встрече обсудили эскизы и технические решения для нового ледового комплекса. Участники акцентировали внимание на следующих аспектах: безопасность конструкций с учётом климатических особенностей региона; разнообразие тематических зон для гостей всех возрастов; использование современных технологий подсветки и оформления; сроки монтажа и демонтажа объектов.

По итогам совещания сформирован предварительный план работ. Окончательная концепция ледового городка будет утверждена в ближайшее время. Организаторы рассчитывают, что новое праздничное пространство станет ярким событием зимней программы Тюмени и подарит горожанам незабываемые впечатления в преддверии нового, 2026 года.

Напомним, в 2024 году компании уже вносили весомый вклад в создание праздничного пространства. Среди них: ООО "УК "Арсиб холдинг групп", АО "Партнёр Девелопмент", ООО СЗ "Интер‑Строй", ООО "СтоунСтрой", АО "ТДСК", ООО "Отделочник‑20", ООО "Создатели", ООО СЗ "Завод „ЖБИ‑3“".