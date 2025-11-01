В ноябре тюменцы смогут наблюдать пик действия метеорного потока Леониды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весь месяц, с 6 по 30 ноября, действует метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Льва (Leon), в котором располагается его радиант - точка небесной сферы, кажущаяся источником метеоров.

В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет своего пика - ожидается около 15 метеоров в час в зените. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях, сообщается на сайте Московского планетария. "Звездопад Леониды лучше наблюдать после полуночи и до восхода Солнца над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев поднимается высоко над горизонтом", - отмечено в сообщении.

Метеоры Леониды яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек. Чтобы успешно наблюдать "падающие звезды" крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Интенсивность потока Леониды меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, которые наблюдались в 1833,1866,1966,1999 и 2001 годах.

В 1966 году во время метеорного шторма Леонид земляне наблюдали 10 тыс. метеоров за час, это 2 или 3 метеора в секунду. Следующий такой шторм может повториться лишь в 2099 году.