Принципы бережливого производства внедряют в ЗАГСе Тюменской области

Общество, 11:38 31 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принципы бережливого производства внедряют в ЗАГСе Тюменской области. Сотрудники регионального управления участвуют в проекте "Эффективный регион".

Как сообщает управление, защита плана мероприятий по оптимизации процесса выдачи повторного документа в органах ЗАГС Тюменской области прошла с участием экспертов. Среди ключевых целей – сокращение временных затрат на оказание услуги по выдаче повторного документа, а также повышение качества предоставляемых услуг.

Проведенная защита подходов подтвердила готовность органов ЗАГС региона к внедрению принципов бережливого производства.

# бережливое производство , ЗАГС

﻿
