Принципы бережливого производства внедряют в ЗАГСе Тюменской области
Принципы бережливого производства внедряют в ЗАГСе Тюменской области. Сотрудники регионального управления участвуют в проекте "Эффективный регион".
Как сообщает управление, защита плана мероприятий по оптимизации процесса выдачи повторного документа в органах ЗАГС Тюменской области прошла с участием экспертов. Среди ключевых целей – сокращение временных затрат на оказание услуги по выдаче повторного документа, а также повышение качества предоставляемых услуг.
Проведенная защита подходов подтвердила готовность органов ЗАГС региона к внедрению принципов бережливого производства.