Тюменские нейрохирурги прооперировали 90-летнего хабаровчанина

Общество, 16:07 13 декабря 2025

ФЦН

Операцию по удалению стеноза в позвоночном канале у жителя Хабаровска провели хирурги Федерального центра нейрохирургии Тюмени. 90-летие Аркадий Денисенко будет встречать здоровым.

"С возрастом у пациента сформировался артроз суставов, ему был поставлен диагноз: стеноз позвоночного канала, когда происходит сужение пространства внутри позвоночника и сдавление анатомических структур спинного мозга и нервных корешков. Мы провели пациенту операцию, через небольшой разрез освободили нервные окончания, использовали минимально инвазивный метод хирургического лечения", — рассказал врач-нейрохирург, заведующий НХО 3(спинальным), к.м.н. Давид Набиев.

Операцию пациент перенес хорошо.

Аркадий Денисенко отмечает, что приглашения на операцию долго не ждал: "Меня лечили дома врачи, не помогало, отправили документы в центр в Тюмень на заочную консультацию, ответили быстро, пригласили на операцию, в больницу приехал, все тоже очень организованно. Я доволен, спасибо, вот уже ходить стал, ноги отказывали совсем. Домой поеду, юбилей у меня скоро, 90 лет", — поделился Аркадий Денисенко.

По данным исследований, хирургическое лечение необходимо до 30 % пациентам с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, включая стеноз. Такие операции в Федеральном центре нейрохирургии проводятся успешно. Врачи используют щадящие способы хирургического вмешательства и в дальнейшем, при необходимости, ведут за пациентами контроль, сообщает пресс-служба ФЦН.

# Федеральный центр нейрохирургии

