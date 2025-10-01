Ноябрь в Тюменской области ожидается теплым и малоснежным

Ноябрь в Тюменской области по прогнозам метеорологов ожидается теплым. В первые дни месяца будет держаться плюсовая температура воздуха, минусовые значения, до -1…-3, вероятны только в ночные часы.

Также маловероятно в начале месяца образование снежного покрова. Ранее устойчивый снежный покров устанавливался в первой декаде ноября, но из-за ожидаемого тепла его формирование в этом году сместится на вторую декаду месяца.

Аномально тёплая погода задержится и на всей на Русской равнине по меньшей мере до конца ноябрьских праздников, а создал аномально тёплый погодный процесс стационарный азиатский антициклон, сообщает центр "Фобос". "Этот очаг высокого давления вынуждает атлантические циклоны, прорывающиеся вглубь Евразии, смещаться в северные широты Русской равнину, попутно закачивая в регион согретые Гольфстримом воздушные массы", - отмечено в сообщении.

Наиболее ярко потепление проявляется в арктической зоне. Например, на островах Ледовитого океана средняя температура октября близка к нулевой отметке – это не только значительно выше, нежели положено по климату, но и на 1–2° превышает историческое максимумы. Кстати, именно перегрев акватории Ледовитого океана и не пропускает зиму на Русскую равнину. И сегодня даже на Севере днём столбики термометров опять покажут +2…+7°. А в средней полосе и на Северо-Западе воздух сможет прогреваться, словно в первые дни октября, до +6…+11, на юге преобладающая дневная температура +14…+19°.

По предварительным прогнозам, в первую декаду ноября обстановка в атмосфере над Европейской Россией изменится мало: атлантические циклоны, смещающиеся по периферии очага высокого давления, продолжат закачивать в регион согретые Гольфстримом воздушные массы. А за Уралом эти вихри, захватив арктический воздух, будут нырять в южные широты, погружая Сибирь в зиму.