  • 30 октября 202530.10.2025четверг
  • USD79,4715
    EUR92,2466
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Ноябрь в Тюменской области ожидается теплым и малоснежным

Общество, 17:34 30 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ноябрь в Тюменской области по прогнозам метеорологов ожидается теплым. В первые дни месяца будет держаться плюсовая температура воздуха, минусовые значения, до -1…-3, вероятны только в ночные часы.

Также маловероятно в начале месяца образование снежного покрова. Ранее устойчивый снежный покров устанавливался в первой декаде ноября, но из-за ожидаемого тепла его формирование в этом году сместится на вторую декаду месяца.

Аномально тёплая погода задержится и на всей на Русской равнине по меньшей мере до конца ноябрьских праздников, а создал аномально тёплый погодный процесс стационарный азиатский антициклон, сообщает центр "Фобос". "Этот очаг высокого давления вынуждает атлантические циклоны, прорывающиеся вглубь Евразии, смещаться в северные широты Русской равнину, попутно закачивая в регион согретые Гольфстримом воздушные массы", - отмечено в сообщении.

Наиболее ярко потепление проявляется в арктической зоне. Например, на островах Ледовитого океана средняя температура октября близка к нулевой отметке – это не только значительно выше, нежели положено по климату, но и на 1–2° превышает историческое максимумы. Кстати, именно перегрев акватории Ледовитого океана и не пропускает зиму на Русскую равнину. И сегодня даже на Севере днём столбики термометров опять покажут +2…+7°. А в средней полосе и на Северо-Западе воздух сможет прогреваться, словно в первые дни октября, до +6…+11, на юге преобладающая дневная температура +14…+19°.

По предварительным прогнозам, в первую декаду ноября обстановка в атмосфере над Европейской Россией изменится мало: атлантические циклоны, смещающиеся по периферии очага высокого давления, продолжат закачивать в регион согретые Гольфстримом воздушные массы. А за Уралом эти вихри, захватив арктический воздух, будут нырять в южные широты, погружая Сибирь в зиму.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:13 30.10.2025Тюменскому областному радио исполнилось 95 лет
18:41 30.10.2025Более 40 тонн старых шин собрали в Калининском округе Тюмени
18:18 30.10.2025Акцию "Свеча" проведут в Тюмени 1 ноября
17:56 30.10.202531 октября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора