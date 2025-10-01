  • 30 октября 202530.10.2025четверг
Родители рассказали о подходах к финансовому воспитанию

Общество, 17:14 30 октября 2025

Александр Щербак | Фото: Александр Щербак

Почти половина россиян (47,9%) считает, что гендерных различий в финансовом воспитании детей нет. Тем не менее, по итогам исследования НПФ ВТБ выяснилось, что 60% родителей уверены — дочери должны сначала получить образование, а после – задумываться о заработке. Родители мальчиков в 47% случаев допускают, что их сыновья начнут работать ещё до или сразу после наступления совершеннолетия.

Кроме того, родители девочек вдвое чаще связывают вопрос переезда дочери в отдельное жилье с замужеством, а не с финансовой самостоятельностью (23,7%), в то время как родители мальчиков считают свадьбу основанием для переезда только в 11,8% ответов. Что касается семейных ценностей, то сыновьям родители реже говорят, что семейные обязанности важнее карьеры и заработка (18,6% против 24,7%).

Как показали данные НПФ ВТБ, мальчикам и девочкам родители передают также и разные взгляды на заработок. Больше половины родителей (54,5%) обсуждает с девочками гендерное равенство в оплате труда мужчин и женщин, в то время как с сыновьями об этом говорит только треть родителей (36,8%). В частности, родители юношей практически в 2 раза чаще, чем родители девушек, внушают им, что мужчины должны больше работать и зарабатывать (27,5% против 14%). В результате, каждый второй родитель (51,5%) поощряет сына стремиться к высоким зарплатам и карьерному росту, тогда как аналогичную установку для дочери транслирует лишь треть родителей (35,3%).

Практически все родители (90%) считают, что количество карманных денег у дочки и сына не должно отличаться, есть небольшой перевес в сторону девочек – 6,1% против 3,5%. Интересно то, что такого мнения придерживаются родители и сыновей, и дочерей.

"Задача родителей – обеспечить ребёнка необходимыми умениями и знаниями для взрослой жизни, в том числе: как правильно планировать расходы, избегать лишних трат, копить на свои цели. Финансовый рынок России предлагает для этого широкий спектр инструментов", – отметил Андрей Осипов, генеральный директор НПФ ВТБ.

