Восстановленные кители тюменских участников СВО передали их семьям

Общество, 17:45 30 октября 2025

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Восстановленные кители тюменских участников СВО передали их семьям. Встреча прошла в рамках проекта "Мундир Героя", который реализует региональный центр "Аванпост".

Как сообщает информационный центр правительства, проект появился в ответ на обращения семей погибших военнослужащих.

Форму получили семьи двух бойцов: младшего сержанта Виктора Лобанова и рядового Максима Журавлева. Кители им передал директор "Аванпоста", спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику участникам специальной военной операции, где присутствующие почтили память всех погибших воинов.

