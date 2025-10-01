Восстановленные кители тюменских участников СВО передали их семьям
Восстановленные кители тюменских участников СВО передали их семьям. Встреча прошла в рамках проекта "Мундир Героя", который реализует региональный центр "Аванпост".
Как сообщает информационный центр правительства, проект появился в ответ на обращения семей погибших военнослужащих.
Форму получили семьи двух бойцов: младшего сержанта Виктора Лобанова и рядового Максима Журавлева. Кители им передал директор "Аванпоста", спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.
Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику участникам специальной военной операции, где присутствующие почтили память всех погибших воинов.