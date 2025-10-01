  • 31 октября 202531.10.2025пятница
  • USD80,5037
    EUR93,3894
  • В Тюмени 5..7 С 1 м/с ветер южный

Тюменскому областному радио исполнилось 95 лет

Общество, 19:13 30 октября 2025

ГТРК «Регион - Тюмень» | Фото: ГТРК «Регион - Тюмень»

Тюменскому областному радио исполнилось 95 лет. От имени губернатора Тюменской области Александра Моора коллектив "Радио России "Регион-Тюмень" поздравил заместитель главы региона Павел Белявский.

"Первая тюменская радиопередача вышла в эфир в 1930 году. С тех пор и по сей день вы предоставляете жителям региона актуальную, достоверную и интересную информацию о жизни Тюменской области. В наши дни Тюменское областное радио успешно осваивает и внедряет передовые информационные технологии, сберегая при этом традиции, заложенные ветеранами. В коллективе трудятся настоящие профессионалы. Поэтому "Радио России "Регион-Тюмень" пользуется заслуженным уважением у многотысячной аудитории", – говорится в поздравлении губернатора.

ГТРК «Регион - Тюмень» | Фото: ГТРК «Регион - Тюмень»

По поручению главы региона Павел Белявский вручил работникам "Радио России "Регион-Тюмень" награды за трудовые успехи, пишет инфоцентр правительства области.

"Вначале, как мы знаем, было слово. Чем дальше мы идем к истокам тюменского радио, тем больше ценность этого слова. Особые теплые слова поздравления – ветеранам тюменского радио. С их голосов начиналось утро, и возникало ощущение, что все мы являемся частичкой чего-то большого и значимого", – подчеркнул Павел Белявский.

ГТРК «Регион - Тюмень» | Фото: ГТРК «Регион - Тюмень»

Директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова выразила коллективу благодарность за эффективное взаимодействие и вручила сотрудникам награды. Заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов в своем поздравлении отметил, что Тюменское областное радио с довоенных времен очень достойно создавало летопись страны и Тюменской области.

Директор филиала ВГТРК ГТРК "Регион-Тюмень" Виктория Борецкая поблагодарила губернатора Тюменской области за поддержку и сотрудничество.

ГТРК «Регион - Тюмень» | Фото: ГТРК «Регион - Тюмень»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ирина Широкова , Павел Белявский , радио

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:33 30.10.202513 тюменцев представляют регион на XI Национальном чемпионате "Абилимпикс"
20:25 30.10.2025Труженица тыла из Тюмени отмечает 100-летний юбилей
20:12 30.10.2025Члены комитета Госдумы РФ посетили тюменские техникумы
20:05 30.10.2025В Тюмени обсудили новую концепцию ледового городка на площади 400-летия

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора