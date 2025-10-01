Тюменскому областному радио исполнилось 95 лет

| Фото: ГТРК «Регион - Тюмень» | Фото: ГТРК «Регион - Тюмень»

Тюменскому областному радио исполнилось 95 лет. От имени губернатора Тюменской области Александра Моора коллектив "Радио России "Регион-Тюмень" поздравил заместитель главы региона Павел Белявский.

"Первая тюменская радиопередача вышла в эфир в 1930 году. С тех пор и по сей день вы предоставляете жителям региона актуальную, достоверную и интересную информацию о жизни Тюменской области. В наши дни Тюменское областное радио успешно осваивает и внедряет передовые информационные технологии, сберегая при этом традиции, заложенные ветеранами. В коллективе трудятся настоящие профессионалы. Поэтому "Радио России "Регион-Тюмень" пользуется заслуженным уважением у многотысячной аудитории", – говорится в поздравлении губернатора.

| Фото: ГТРК «Регион - Тюмень» | Фото: ГТРК «Регион - Тюмень»

По поручению главы региона Павел Белявский вручил работникам "Радио России "Регион-Тюмень" награды за трудовые успехи, пишет инфоцентр правительства области.

"Вначале, как мы знаем, было слово. Чем дальше мы идем к истокам тюменского радио, тем больше ценность этого слова. Особые теплые слова поздравления – ветеранам тюменского радио. С их голосов начиналось утро, и возникало ощущение, что все мы являемся частичкой чего-то большого и значимого", – подчеркнул Павел Белявский.

| Фото: ГТРК «Регион - Тюмень» | Фото: ГТРК «Регион - Тюмень»

Директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова выразила коллективу благодарность за эффективное взаимодействие и вручила сотрудникам награды. Заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов в своем поздравлении отметил, что Тюменское областное радио с довоенных времен очень достойно создавало летопись страны и Тюменской области.

Директор филиала ВГТРК ГТРК "Регион-Тюмень" Виктория Борецкая поблагодарила губернатора Тюменской области за поддержку и сотрудничество.