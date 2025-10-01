  • 31 октября 202531.10.2025пятница
Члены комитета Госдумы РФ посетили тюменские техникумы

Общество, 20:12 30 октября 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с председателем комитета Госдумы РФ по просвещению РФ Ириной Белых перспективы развития системы среднего профессионального образования. Глава парламентского комитета отметила, что в регионе уделяется серьезное внимание модернизации техникумов и колледжей.

Члены комитета Госдумы РФ во главе с Ириной Белых, а также директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин и депутаты Тюменской облдумы участвуют в выездном совещании в Тюмени. Тема: "Целевое обучение и целевой прием в системе среднего профессионального образования с учетом потребностей рынка труда". Они посетили Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса и Центр занятости населения.

"Система СПО Тюменской области успешно развивается с учётом новых вызовов, стоящих перед экономикой региона. Целевое обучение дает возможность молодым людям получить актуальную профессию и позволяет подготовить востребованные на рынке труда кадры", - сказала председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова.

