Юные тоболяки сыграли в составе команды Академии ПФК ЦСКА

Спорт, 11:49 31 октября 2025

"Формула Футбола" | Фото: "Формула Футбола"

Три тобольских спортсмена - Макар Ламбин, Даниил Смирных, Арсений Биго - вернулись с просмотровых сборов Академии ПФК ЦСКА. Способности ребят выявили благодаря программе "Формула футбола" в Тобольске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ребята тренировались под руководством наставников клуба, сыграли матчи с ФК "Чертаново" и "Строгино" и прочувствовали атмосферу профессионального футбола. В одном из матчей Даниил Смирных забил свой первый гол в составе ЦСКА. В ближайшее время тренеры Академии подведут итоги и дадут обратную связь по результатам сборов.

﻿

Отметим, программа "Формула футбола" четвертый год реализуется компанией СИБУР в партнерстве с ПФК ЦСКА и администрацией Тобольска.

