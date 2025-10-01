  • 31 октября 202531.10.2025пятница
В Тюменской области 1 ноября пойдет снег с дождем

Общество, 15:51 31 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дождь, переходящий в мокрый снег, снег прогнозируют на юге Тюменской области 1 ноября. В отдельных районах туман, гололед и изморозь, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Температура воздуха ночью +2...-3, днем +1...+6.

# погода

Актуальные темы

