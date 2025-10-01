400 мероприятий подготовили для жителей Тюменской области в честь Дня народного единства

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 400 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Тюменской области с 1 по 4 ноября. В муниципалитетах граждан ждут концерты, выставки и мастер-классы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени День народного единства отпразднуют на нескольких площадках города. В Тобольске желающие смогут познакомиться с ювелирным искусством сибирских татар и "Музыкальное путешествие по Сибири". Экскурсия пройдет в Музее-заповеднике (6+). У ДК "Водник" и "Синтез" пройдут концерты "Моя великая Россия" и "Мы едины!" (0+).

В Ялуторовске в музее "Торговые ряды" состоится открытие выставки "Архитектура. Наследие" (6+). Желающие смогут посетит концерт и танцевальную программу, которые пройдут у Дворца культуры (0+).

Для Жителей Ишима подготовили выставку детского творчества "Вместе мы — Россия!", концерт, патриотическую акцию "Я – россиянин"– Центральная библиотека и тематические выставки в библиотеках города (6+). В Заводоуковске горожан ждут концерт "Сила России – в единстве народа" у Дворца культуры (0+) и познавательные программы о Смутном времени и традициях народов России в библиотеках города (6+).

Подробности можно уточнить на официальных страницах учреждений культуры Тюменской области.