Федеральный эксперт высоко оценил оснащенность лаборатории тюменского филиала ВНИРО

| Фото: тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Оснащенность лаборатории тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии высоко оценил специалист отдела молекулярной генетики Центрального института Борис Игнатьев. Он провел для своих региональных коллег обучение по основам генетики и геномной селекции водных биологических ресурсов.

Учеба проходила на базе лаборатории диагностики и молекулярно-генетического анализа тюменского филиала ВНИРО. Курс включал лекции и практические занятия.

"Оснащение лаборатории первоклассное – современное новое оборудование, которое соответствует всем требованиям, качественные реагенты, поставка которых регулярная и организована в кратчайшие сроки – это очень важно. Специалисты-генетики молодые, энергичные, очень умные и способные быстро впитывать полученную информацию. Мой приезд – это скорее обмен опытом, у нас есть общие научные темы по госзаданию", - поделился Борис Игнатьев.

В ходе обучения специалисты филиала и сотрудники ТюмГУ освоили методы молекулярной генетики и геномной селекции. Вместе с наставником они отработали передовые методики генотипирования на основе системы KASP – установление географического происхождения и популяционной структуры ценных видов сиговых рыб. Кроме того, в ходе совместной работы был улучшен протокол выполнения генетического штрихкодирования – метода, позволяющего по отрезку ДНК определить к какому виду относится анализируемый вид, сообщает пресс-служба учреждения.