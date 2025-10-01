Под наставничеством предпринимателя Александра Касьянова проходит стажировку участник "БКР"
Участник проекта "Боевой кадровый резерв" Тюменской области Даниил Бачеев осваивает азы предпринимательства под руководством опытного наставника, известного предпринимателя Александра Касьянова.
Наставничество проходит в формате полного погружения в бизнес-процессы: от стратегических встреч в офисе до выездного контроля на ключевых объектах. Александр Касьянов и его стажёр посетили Тобольск, где реализуется один из инновационных проектов бизнесмена, - "Ключ к Сибири".
Поездка позволила Даниилу увидеть, как теория воплощается в практику, и оценить организацию работы на месте.
"Главная ценность стажировки - это живой опыт. Важно не просто рассказывать, а показывать, как работает бизнес изнутри: от переговоров в кабинете до стройки на объекте. Даниил проявляет большую вовлеченность и задаёт правильные вопросы, а это - основа для будущих успехов предпринимателя", - подчеркнул Александр Касьянов.
Стажировка построена комплексно. Даниил уже принял участие в серии профильных встреч, каждая из которых стала практическим уроком.
"На встрече с руководителем тендерного отдела Даниил изучил полный цикл работы с госзаказом - от поиска и анализа тендеров на специализированных площадках до взаимодействия с заказчиками, подготовки коммерческих предложений и контроля исполнения контрактов", - отметил наставник.
Участие в проекте "Боевой кадровый резерв" и целенаправленная работа с наставником являются для Даниила осознанным шагом на пути к своей цели - стать успешным предпринимателем, внести вклад в развитие экономики Тюменской области.
Напомним, проект "Боевой кадровый резерв" реализуется в Тюменской области с целью выявления и подготовки перспективных кадров. Участники проекта проходят стажировки под руководством опытных наставников из числа ведущих руководителей и предпринимателей региона.