Под наставничеством предпринимателя Александра Касьянова проходит стажировку участник "БКР"

| Фото: Боевой кадровый резерв | Фото: Боевой кадровый резерв

Участник проекта "Боевой кадровый резерв" Тюменской области Даниил Бачеев осваивает азы предпринимательства под руководством опытного наставника, известного предпринимателя Александра Касьянова.

Наставничество проходит в формате полного погружения в бизнес-процессы: от стратегических встреч в офисе до выездного контроля на ключевых объектах. Александр Касьянов и его стажёр посетили Тобольск, где реализуется один из инновационных проектов бизнесмена, - "Ключ к Сибири".

Поездка позволила Даниилу увидеть, как теория воплощается в практику, и оценить организацию работы на месте.

"Главная ценность стажировки - это живой опыт. Важно не просто рассказывать, а показывать, как работает бизнес изнутри: от переговоров в кабинете до стройки на объекте. Даниил проявляет большую вовлеченность и задаёт правильные вопросы, а это - основа для будущих успехов предпринимателя", - подчеркнул Александр Касьянов.

Стажировка построена комплексно. Даниил уже принял участие в серии профильных встреч, каждая из которых стала практическим уроком.

"На встрече с руководителем тендерного отдела Даниил изучил полный цикл работы с госзаказом - от поиска и анализа тендеров на специализированных площадках до взаимодействия с заказчиками, подготовки коммерческих предложений и контроля исполнения контрактов", - отметил наставник.

Участие в проекте "Боевой кадровый резерв" и целенаправленная работа с наставником являются для Даниила осознанным шагом на пути к своей цели - стать успешным предпринимателем, внести вклад в развитие экономики Тюменской области.

Напомним, проект "Боевой кадровый резерв" реализуется в Тюменской области с целью выявления и подготовки перспективных кадров. Участники проекта проходят стажировки под руководством опытных наставников из числа ведущих руководителей и предпринимателей региона.