  • 31 октября 202531.10.2025пятница
  • USD80,5037
    EUR93,3894
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер западный

От фишинга до фрода: в сезон распродаж мошенники атакуют и покупателей, и бизнес

Общество, 18:27 31 октября 2025

пресс-служба МегаФона, Дина Павленко

В преддверии традиционных осенних распродаж злоумышленники совершенствуют тактики обмана как рядовых покупателей, так и бизнеса. Фишинг уходит в точечные атаки: взлом инфлюенсеров, вредоносные ссылки в профилях и использование массовых атак в конкретные дни распродаж. Таковы результаты совместного исследования МегаФона и "Лаборатории Касперского".

По данным МегаФона, общее количество регистрируемых фишинговых ресурсов остаётся на стабильно высоком уровне, однако характер угроз существенно изменился. Злоумышленники сместили фокус с массового создания поддельных сайтов на точечное распространение вредоносных ссылок с высокой конверсией. Особенно заметен рост атак через взломанные аккаунты блогеров с многомиллионной аудиторией в социальных сетях.

Размещая вредоносные ссылки в шапке профиля, мошенники эксплуатируют доверие подписчиков к инфлюенсерам. Дополнительным фактором риска стало использование VPN‑сервисов: при переходе на фишинговый ресурс через VPN оператор не может предупредить пользователя об угрозе. Анализ динамики выявляемых фишинговых доменов показывает волнообразный характер активности. В отдельные недели наблюдается прирост до 20% относительно среднемесячного показателя. Такой всплеск коррелирует с приближением ключевых торговых дат и усилением рекламной активности брендов. Злоумышленники синхронизируют свои атаки с пиковыми периодами покупательской активности, когда люди более склонны к импульсивным переходам по ссылкам.

"Мы отмечаем, что качество фишинговых страниц заметно выросло: они всё точнее имитируют интерфейсы известных брендов. Визуально отличить поддельный ресурс от оригинала становится всё сложнее. Однако адрес сайта всегда остаётся ключевым индикатором: в случае подделки сайта он никогда не будет легитимным", — рассказал Сергей Хренов, директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона.

Наиболее распространённые фишинговые ресурсы — страницы розыгрышей призов, якобы приуроченных к распродажам. Мошенники предлагают "авторизоваться для участия", маскируясь под банковские ID‑сервисы, интерфейс авторизации в Telegram и даже систему входа через "Госуслуги".

В преддверии сезона распродаж злоумышленников интересуют не только пользователи, но и ретейлеры, отмечают в "Лаборатории Касперского". Согласно данным* Kaspersky Fraud Prevention, в третьем квартале 2025 года число аккаунтов с признаками мошеннической активности, нацеленных на сферу электронной торговли, выросло в три раза — по сравнению с первым кварталом. Как правило, подобная подозрительная активность означает, что мошенники совершают нелегитимные махинации с аккаунтами для извлечения выгоды из программ-лояльности в обход правил онлайн-ритейлеров. Например, эксплуатируют приветственные бонусы — когда интернет-магазины предлагают клиентам бесплатную доставку, скидки или дополнительные баллы.

"Несмотря на разнообразие схем, одна из основных проблем для российских онлайн-ритейлеров — это фрод, связанный со злоупотреблением программами лояльности, что может привести к финансовому и репутационному ущербу. Мошенники извлекают выгоду разными путями: например, они могут присваивать себе бонусы нелегитимным способом и продавать их на разных онлайн-площадках. Перед сезоном распродаж их активность традиционно растёт, что подтверждают наши данные", — комментирует Дмитрий Голованов, руководитель группы антифрод-анализа Kaspersky Fraud Prevention.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# МегаФон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 31.10.2025Тюменский школьник принял участие в марафоне Знание.Наука
18:51 31.10.2025В Тюмени ко Дню народного единства пройдет масштабный патриотический форум
18:35 31.10.2025Управленцы Сургутского района изучают природу кризиса
18:27 31.10.2025От фишинга до фрода: в сезон распродаж мошенники атакуют и покупателей, и бизнес

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора