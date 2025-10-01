От фишинга до фрода: в сезон распродаж мошенники атакуют и покупателей, и бизнес

В преддверии традиционных осенних распродаж злоумышленники совершенствуют тактики обмана как рядовых покупателей, так и бизнеса. Фишинг уходит в точечные атаки: взлом инфлюенсеров, вредоносные ссылки в профилях и использование массовых атак в конкретные дни распродаж. Таковы результаты совместного исследования МегаФона и "Лаборатории Касперского".

По данным МегаФона, общее количество регистрируемых фишинговых ресурсов остаётся на стабильно высоком уровне, однако характер угроз существенно изменился. Злоумышленники сместили фокус с массового создания поддельных сайтов на точечное распространение вредоносных ссылок с высокой конверсией. Особенно заметен рост атак через взломанные аккаунты блогеров с многомиллионной аудиторией в социальных сетях.

Размещая вредоносные ссылки в шапке профиля, мошенники эксплуатируют доверие подписчиков к инфлюенсерам. Дополнительным фактором риска стало использование VPN‑сервисов: при переходе на фишинговый ресурс через VPN оператор не может предупредить пользователя об угрозе. Анализ динамики выявляемых фишинговых доменов показывает волнообразный характер активности. В отдельные недели наблюдается прирост до 20% относительно среднемесячного показателя. Такой всплеск коррелирует с приближением ключевых торговых дат и усилением рекламной активности брендов. Злоумышленники синхронизируют свои атаки с пиковыми периодами покупательской активности, когда люди более склонны к импульсивным переходам по ссылкам.

"Мы отмечаем, что качество фишинговых страниц заметно выросло: они всё точнее имитируют интерфейсы известных брендов. Визуально отличить поддельный ресурс от оригинала становится всё сложнее. Однако адрес сайта всегда остаётся ключевым индикатором: в случае подделки сайта он никогда не будет легитимным", — рассказал Сергей Хренов, директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона.

Наиболее распространённые фишинговые ресурсы — страницы розыгрышей призов, якобы приуроченных к распродажам. Мошенники предлагают "авторизоваться для участия", маскируясь под банковские ID‑сервисы, интерфейс авторизации в Telegram и даже систему входа через "Госуслуги".

В преддверии сезона распродаж злоумышленников интересуют не только пользователи, но и ретейлеры, отмечают в "Лаборатории Касперского". Согласно данным* Kaspersky Fraud Prevention, в третьем квартале 2025 года число аккаунтов с признаками мошеннической активности, нацеленных на сферу электронной торговли, выросло в три раза — по сравнению с первым кварталом. Как правило, подобная подозрительная активность означает, что мошенники совершают нелегитимные махинации с аккаунтами для извлечения выгоды из программ-лояльности в обход правил онлайн-ритейлеров. Например, эксплуатируют приветственные бонусы — когда интернет-магазины предлагают клиентам бесплатную доставку, скидки или дополнительные баллы.

"Несмотря на разнообразие схем, одна из основных проблем для российских онлайн-ритейлеров — это фрод, связанный со злоупотреблением программами лояльности, что может привести к финансовому и репутационному ущербу. Мошенники извлекают выгоду разными путями: например, они могут присваивать себе бонусы нелегитимным способом и продавать их на разных онлайн-площадках. Перед сезоном распродаж их активность традиционно растёт, что подтверждают наши данные", — комментирует Дмитрий Голованов, руководитель группы антифрод-анализа Kaspersky Fraud Prevention.