  • 31 октября 202531.10.2025пятница
  • USD80,5037
    EUR93,3894
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер западный

В волонтерское движение вовлечены более 3,5 тысяч сотрудников АО "Транснефть – Сибирь"

Общество, 18:09 31 октября 2025

Олег Беляев

Более 3,5 тыс. сотрудников и членов их семей вовлечены в волонтерское движение в АО "Транснефть – Сибирь". Инициативы реализуются во всех регионах присутствия компании – в Тюменской, Свердловской, Томской и Курганской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Основные направления добровольчества – поддержка воспитанников социальных учреждений, ветеранов Великой Отечественной войны, организация донорских, экологических, просветительских и историко-патриотических акций.

Особое внимание волонтеры уделяют социально уязвимым категориям граждан: многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, детям, оставшимся без попечения родителей, а также родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Многие проекты инициируются и реализуются молодыми специалистами и активистами предприятия.

Десятки акций, в том числе направленных на поддержку участников специальной военной операции, провели специалисты АО "Транснефть – Сибирь" с начала 2025 года. Волонтёры заняты изготовлением маскировочных сетей и блиндажных свечей, собирают и направляют в зону проведения операции необходимое снаряжение и оборудование.

Молодые сотрудники Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ) совместно с профсоюзным комитетом участвовали в проекте "СВОих не бросаем!". На собранные средства закуплено 360 метров специализированной утеплённой ткани с универсальным камуфляжным рисунком. Из нее волонтёры штаба "Шьём для Наших" изготовили около 70 комплектов спецодежды. Гуманитарная помощь была оперативно доставлена участникам СВО. С 2022 года участниками штаба отправлено более 10 тыс. изделий: одежда, маскировочные костюмы, подушки и мягкие игрушки-талисманы.

Олег Беляев

Работник Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов Юрий Фирсов инициировал сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Первоначально к акции присоединились лишь несколько человек, однако вскоре к ней подключились жители пос. Сентябрьский Нефтеюганского района (ХМАО — Югра) и коллеги по предприятию. Волонтёры ЛПДС "Южный Балык" совместно с учащимися Сентябрьской школы подготовили письма поддержки. В результате акции собраны тёплая одежда, обувь, термобельё, медикаменты (по заявкам бойцов), строительные инструменты, включая шуруповёрты и сварочные аппараты, бензогенераторы, сапёрные лопаты и другое. Весь груз доставлен на передовую на автомобилях с прицепами.

"Быть волонтёром — значит творить добро от чистого сердца. Наши коллеги находят время и силы для участия в добровольческой деятельности. Общее стремление помочь в трудное время сплачивает коллектив", – уверена председатель Совета молодёжи СУПЛАВ Анастасия Кугаевская.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АО Транснефть – Сибирь , волонтеры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 31.10.2025Тюменский школьник принял участие в марафоне Знание.Наука
18:51 31.10.2025В Тюмени ко Дню народного единства пройдет масштабный патриотический форум
18:35 31.10.2025Управленцы Сургутского района изучают природу кризиса
18:27 31.10.2025От фишинга до фрода: в сезон распродаж мошенники атакуют и покупателей, и бизнес

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора