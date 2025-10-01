В волонтерское движение вовлечены более 3,5 тысяч сотрудников АО "Транснефть – Сибирь"

Более 3,5 тыс. сотрудников и членов их семей вовлечены в волонтерское движение в АО "Транснефть – Сибирь". Инициативы реализуются во всех регионах присутствия компании – в Тюменской, Свердловской, Томской и Курганской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Основные направления добровольчества – поддержка воспитанников социальных учреждений, ветеранов Великой Отечественной войны, организация донорских, экологических, просветительских и историко-патриотических акций.

Особое внимание волонтеры уделяют социально уязвимым категориям граждан: многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, детям, оставшимся без попечения родителей, а также родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Многие проекты инициируются и реализуются молодыми специалистами и активистами предприятия.

Десятки акций, в том числе направленных на поддержку участников специальной военной операции, провели специалисты АО "Транснефть – Сибирь" с начала 2025 года. Волонтёры заняты изготовлением маскировочных сетей и блиндажных свечей, собирают и направляют в зону проведения операции необходимое снаряжение и оборудование.

Молодые сотрудники Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ) совместно с профсоюзным комитетом участвовали в проекте "СВОих не бросаем!". На собранные средства закуплено 360 метров специализированной утеплённой ткани с универсальным камуфляжным рисунком. Из нее волонтёры штаба "Шьём для Наших" изготовили около 70 комплектов спецодежды. Гуманитарная помощь была оперативно доставлена участникам СВО. С 2022 года участниками штаба отправлено более 10 тыс. изделий: одежда, маскировочные костюмы, подушки и мягкие игрушки-талисманы.

Работник Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов Юрий Фирсов инициировал сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Первоначально к акции присоединились лишь несколько человек, однако вскоре к ней подключились жители пос. Сентябрьский Нефтеюганского района (ХМАО — Югра) и коллеги по предприятию. Волонтёры ЛПДС "Южный Балык" совместно с учащимися Сентябрьской школы подготовили письма поддержки. В результате акции собраны тёплая одежда, обувь, термобельё, медикаменты (по заявкам бойцов), строительные инструменты, включая шуруповёрты и сварочные аппараты, бензогенераторы, сапёрные лопаты и другое. Весь груз доставлен на передовую на автомобилях с прицепами.

"Быть волонтёром — значит творить добро от чистого сердца. Наши коллеги находят время и силы для участия в добровольческой деятельности. Общее стремление помочь в трудное время сплачивает коллектив", – уверена председатель Совета молодёжи СУПЛАВ Анастасия Кугаевская.