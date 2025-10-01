  • 31 октября 202531.10.2025пятница
  • USD80,5037
    EUR93,3894
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер западный

При поддержке Сбера в Ялуторовске запущена вторая очередь завода "Поревит"

Экономика, 18:19 31 октября 2025

Татьяна Куликова

При поддержке Сбера в Ялуторовске запущена вторая производственная линия завода "Поревит". Завод специализируется на изготовлении качественной тротуарной плитки и элементов благоустройства городской среды.

Сбер предоставил кредитные средства в объеме 865 млн рублей. Средства направлены на строительство второй производственной площадки и покупку современного оборудования в рамках международного сотрудничества с турецким производителем Ermak Beton Ve Insat Makineleri San ve Tic Ltd Sti.

Строительство второго цеха стартовало в апреле 2024 года. Планируется, что ежегодная производительность составит до 800 тысяч квадратных метров готовой продукции. Уже в третий год эксплуатации планируется достичь производственной мощности на уровне 100%.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Реализация проекта помогает развивать строительную отрасль региона и улучшает привлекательность городских пространств Тюмени и близлежащих территорий. Наше тесное взаимодействие с холдингом "Партнёр" продолжается уже несколько лет. Помимо финансирования первой очереди завода в Тюменской области, банк также поддержал строительство производственной линии в особом экономическом районе "Титановая долина" Свердловской области. Запуск завода в Тюменской области важен не только созданием новых мощностей, но и увеличением числа рабочих мест, расширением ассортимента продукции и выходом на новые рынки сбыта. Мы гордимся возможностью поддержать такое знаковое событие".

Геннадий Разницын, генеральный директор холдинга "Партнер":

"Сегодня мы наблюдаем устойчивые тенденции в регионах России к современному и качественному формированию общественных пространств, созданию комфортной среды проживания, как в крупных городах, так и средних и малых населенных пунктах. Наша продукция предназначена для благоустройства в муниципальных образованиях, вновь возводимых жилых комплексах, а также для мощения в частном секторе. Учитывая огромный интерес рынка и постоянно увеличивающийся спрос, было принято решение о строительстве второй очереди завода "Поревит", что позволит значительно увеличить объемы производства тротуарной плитки. В Уральском федеральном округе аналогичных производств нет, поэтому в качестве основных рынков сбыта продукции мы рассматриваем не только Тюменскую область, но и соседние российские регионы, а также Казахстан. Все наши проекты реализуются при поддержке нашего постоянного партнера в лице Сбербанка. Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в рамках нашей инвестиционной программы".

Реклама. ПАО Сбербанк www.sberbank.ru

Реклама

erid: 2VtzquXBW95, ПАО Сбербанк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ПАО Сбербанк , Поревит

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 31.10.2025Уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,30 %
18:19 31.10.2025При поддержке Сбера в Ялуторовске запущена вторая очередь завода "Поревит"
17:52 31.10.20251 ноября - события дня
16:24 31.10.2025В Бердюжском округе современную станцию очистки воды запустят в начале 2026 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора