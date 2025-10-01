При поддержке Сбера в Ялуторовске запущена вторая очередь завода "Поревит"

При поддержке Сбера в Ялуторовске запущена вторая производственная линия завода "Поревит". Завод специализируется на изготовлении качественной тротуарной плитки и элементов благоустройства городской среды.

Сбер предоставил кредитные средства в объеме 865 млн рублей. Средства направлены на строительство второй производственной площадки и покупку современного оборудования в рамках международного сотрудничества с турецким производителем Ermak Beton Ve Insat Makineleri San ve Tic Ltd Sti.

Строительство второго цеха стартовало в апреле 2024 года. Планируется, что ежегодная производительность составит до 800 тысяч квадратных метров готовой продукции. Уже в третий год эксплуатации планируется достичь производственной мощности на уровне 100%.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Реализация проекта помогает развивать строительную отрасль региона и улучшает привлекательность городских пространств Тюмени и близлежащих территорий. Наше тесное взаимодействие с холдингом "Партнёр" продолжается уже несколько лет. Помимо финансирования первой очереди завода в Тюменской области, банк также поддержал строительство производственной линии в особом экономическом районе "Титановая долина" Свердловской области. Запуск завода в Тюменской области важен не только созданием новых мощностей, но и увеличением числа рабочих мест, расширением ассортимента продукции и выходом на новые рынки сбыта. Мы гордимся возможностью поддержать такое знаковое событие".

Геннадий Разницын, генеральный директор холдинга "Партнер":

"Сегодня мы наблюдаем устойчивые тенденции в регионах России к современному и качественному формированию общественных пространств, созданию комфортной среды проживания, как в крупных городах, так и средних и малых населенных пунктах. Наша продукция предназначена для благоустройства в муниципальных образованиях, вновь возводимых жилых комплексах, а также для мощения в частном секторе. Учитывая огромный интерес рынка и постоянно увеличивающийся спрос, было принято решение о строительстве второй очереди завода "Поревит", что позволит значительно увеличить объемы производства тротуарной плитки. В Уральском федеральном округе аналогичных производств нет, поэтому в качестве основных рынков сбыта продукции мы рассматриваем не только Тюменскую область, но и соседние российские регионы, а также Казахстан. Все наши проекты реализуются при поддержке нашего постоянного партнера в лице Сбербанка. Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в рамках нашей инвестиционной программы".

