Управленцы Сургутского района изучают природу кризиса

департамент образования Сургутского района департамент образования Сургутского района

Руководители образовательных организаций Сургутского района участвуют в семинаре "Кризисное состояние. Ощущение себя в кризисе" в Москве с 30 октября по 1 ноября.

Под руководством модератора Виктории Кожевниковой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры психологии семьи и детства Института психологи Л.С. Выготского РГГУ и научного руководителя Ассоциации Фребель-педагогов, управленцы изучают природу кризиса, руководство персоналом, современные IT-решения в образовании и роль общественных пространств в воспитании детей.

"Участие в семинаре - важный шаг в повышении компетенций управленцев Сургутского района, такой опыт поможет эффективно работать с педагогами, родителями и обучающимися в кризисных ситуациях и внедрять современные технологии в образовательный процесс", – рассказала директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Участники курса не только знакомятся с передовыми практиками в креативном и управленческом направлениях сферы образования, но и посещают знаковые места столицы: штаб-квартиру крупной социальной сети, кадровый центр департамента культуры города, Центр новых технологий "Гекотач", Общественную палату Российской Федерации, колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской.