Тюменские госслужащие обсудили формирование интереса к родной культуре

| Фото: Общество "Знание" | Фото: Общество "Знание"

Лектор Общества "Знание", продюсер, хореограф, певец Юрий Бардаш провел встречу с госслужащими Тюменской области на площадке администрации Тюмени 31 октября. Мероприятие прошло в рамках форума "Культурный компас: от традиций к современности", сообщает пресс-служба Общества "Знание" по УФО.

В начале спикер порассуждал о том, как сформировать устойчивый интерес к родной культуре и национальным традициям у новых поколений. По его мнению, одним из ключевых факторов является глубокое изучение и понимание русского языка как неотъемлемой части культурного наследия страны. Лектор также затронул тему воспитания детей. Он подчеркнул, что чрезвычайно важно развивать и укреплять у ребенка чувство принадлежности к нашей уникальной суверенной культуре.

"Моя супруга, когда укладывает дочь спать, включает гусли, балалайку и другие древние русские народные напевы — такие мелодии, что слезы наворачиваются от их глубины. При этом не становится грустно, а душа будто наполняется радостью. Моя дочь впитывает такие звуки с самых первых дней жизни. Это заставляет задуматься о том, что мы передаем следующим поколениям", – рассказал спикер.

| Фото: Общество "Знание" | Фото: Общество "Знание"

Также Юрий Бардаш рассказал о музыкальных проектах, которыми занимается в настоящее время. Он отметил важность развития и поддержки потенциала у подрастающего поколения.

"За последний год я прослушал более 20 тысяч демозаписей, которые присылают мне талантливые люди со всей России. Особенно меня поражает, что около 70 процентов этих записей, в которых ярко проявляется глубинная этника русского культурного кода, созданы детьми. Их никто не просит об этом – молодежь самостоятельно преобразует старинную музыкальную культуру, наполняя ее свежими идеями и современным звучанием. Это и есть истинное проявление творческого потенциала нашего народа, той живой силы, которую мы обязаны поддерживать и развивать", – добавил он.

В завершение лекции спикер поделился своим взглядом на развитие современной культуры. Монополия на её продвижение должна принадлежать исключительно государству, а не частным компаниям или коммерческим структурам.