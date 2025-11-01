  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
В Тюменской области проходит опрос о работе банков и борьбе с мошенничеством

Экономика, 17:34 01 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опрос о безопасности онлайн-сервисов банков и уровне информирования клиентов о рисках мошенничества проводит Банк России с 1 по 28 ноября. Анкетирование проводится во всех регионах России, сообщает пресс-служба учреждения.

Респондентам предстоит оценить, насколько подробно и обстоятельно банки информируют их о правилах безопасного финансового поведения, а также ответить на вопросы, с какими видами кибермошенничества они сталкивались за последний год и пострадали ли от действий злоумышленников.

По итогам исследования регулятор выяснит, кто чаще всего становится жертвами мошенников: их возраст, пол, уровень образования, дохода. Также станет понятно, какие виды мошенничества преобладают и какие действия совершают пострадавшие. Результаты опроса будут учтены при дальнейшей разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности.

В 2024 году в опросе приняли участие более 429 тыс. россиян, почти 20 тыс. из них живут в Тюменской области, Югре и на Ямале. Опрос показал, что каждый третий из респондентов в регионе сталкивался с мошенниками, при этом 3% из них лишились денег. Примечательно, что жертвами аферистов чаще всего становились люди со средним уровнем образования и дохода, живущие в городе. Только на юге Тюменской области это мужчины в возрасте старше 65 лет, а в автономных округах – женщины от 25 до 44 лет. Более 30% пострадавших даже не вспомнили о правилах безопасного поведения.

Анкету можно заполнить менее чем за пять минут по ссылке.

# Банк России , опрос

