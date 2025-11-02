Тюменские футболисты проведут три игры до конца 2025 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ФК "Тюмень" завершает игры 2025 года в Золотой группе LEON-Второй лиги "А". Остается три поединка, два из которых состоятся на домашнем стадионе "Геолог".

2 ноября "Тюмень" встретит "Сибирь" из Новосибирска. Поединок начнется в 15 часов. В сентябре команды встречались на выезде. Единственный гол тогда забили новосибирцы. 9 ноября футболистам "Тюмени" предстоит выездной поединок с клубом "Машук-КМВ", который является одним из лидеров турнирной таблицы. В сентябре соперники сыграли вничью - 3:3.

Последний поединок 2025 года состоится на "Геологе" 16 ноября с "Текстильщиком" из Иваново. С этим соперником наша команда начинала нынешний сезон, уступив со счетом 2:1. Поэтому будет возможность взять реванш.

На данный момент "Тюмень" на седьмом месте в турнирной таблице. За 15 матчей клуб заработал 18 игровых очков. "Сибирь" на четвертом месте, "Машук-КМВ" - на втором, "Текстильщик" - на шестом.

Тем временем Тимур Касимов стал главным тренером ФК "Тюмень", ранее он был назначен исполняющим обязанности, сообщает "Вслух.ру".