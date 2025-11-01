  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер западный

Поддержка необходима ветеранам СВО при адаптации в мирной жизни

Общество, 18:52 01 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержка необходима ветеранам СВО при адаптации в мирной жизни. Возвращаясь домой они получают заслуженное признание и становятся влиятельными общественными фигурами. Об этом заявила руководитель тюменского штаба Комитета семей воинов Отечества Лариса Денисова, сообщает проект "Боевой кадровый резерв".

"Для меня очень важно и значимо, что ребят, вернувшихся с СВО, начинают узнавать в лицо, они становятся лидерами общественного мнения, к ним начинают прислушиваться. И очень важно то, что власть поддерживает этот проект и ведет его, потому что социальная значимость для этих ребят очень важна: чтобы они понимали, что там они были не зря, и что для них это важно, значимо. И для остального общества тоже важно", - подчеркнула член общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв" Лариса Денисова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперт отметила, что системная работа в рамках проекта позволяет бойцам не просто адаптироваться к мирной жизни, но и занять активную гражданскую позицию, передавая свой уникальный опыт. А поддержка со стороны властей региона является ключевым сигналом как для самих военнослужащих, так и для всего общества, демонстрируя единство фронта и тыла.

Проект "Боевой кадровый резерв" в Тюменской области направлен на содействие в трудоустройстве, профессиональной переподготовке и социальной адаптации военнослужащих, участвовавших в СВО. Включение в его общественный совет таких представителей, как Лариса Денисова, свидетельствует о комплексном подходе к решению вопросов защитников Отечества и их семей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , ветераны , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 01.11.2025Поддержка необходима ветеранам СВО при адаптации в мирной жизни
18:41 01.11.2025Проекты в области водоснабжения и водоотведения представили молодые тюменские рационализаторы
18:29 01.11.2025В селе Стрехнино Ишимского округа открыли новый сквер
17:56 01.11.20252 ноября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора