Поддержка необходима ветеранам СВО при адаптации в мирной жизни

Поддержка необходима ветеранам СВО при адаптации в мирной жизни. Возвращаясь домой они получают заслуженное признание и становятся влиятельными общественными фигурами. Об этом заявила руководитель тюменского штаба Комитета семей воинов Отечества Лариса Денисова, сообщает проект "Боевой кадровый резерв".

"Для меня очень важно и значимо, что ребят, вернувшихся с СВО, начинают узнавать в лицо, они становятся лидерами общественного мнения, к ним начинают прислушиваться. И очень важно то, что власть поддерживает этот проект и ведет его, потому что социальная значимость для этих ребят очень важна: чтобы они понимали, что там они были не зря, и что для них это важно, значимо. И для остального общества тоже важно", - подчеркнула член общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв" Лариса Денисова.

Эксперт отметила, что системная работа в рамках проекта позволяет бойцам не просто адаптироваться к мирной жизни, но и занять активную гражданскую позицию, передавая свой уникальный опыт. А поддержка со стороны властей региона является ключевым сигналом как для самих военнослужащих, так и для всего общества, демонстрируя единство фронта и тыла.

Проект "Боевой кадровый резерв" в Тюменской области направлен на содействие в трудоустройстве, профессиональной переподготовке и социальной адаптации военнослужащих, участвовавших в СВО. Включение в его общественный совет таких представителей, как Лариса Денисова, свидетельствует о комплексном подходе к решению вопросов защитников Отечества и их семей.