Тюменская область — в топ-10 регионов России по работе с Платформой обратной связи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 53 тыс. обращений подали жители Тюменской области через Платформу обратной связи с начала 2025 года. Это на 48 % больше, чем за 10 месяцев годом ранее. По показателю регион входит в то-10 субъектов России, сообщает инфоцентр областного правительства.

"Такие результаты по итогам работы с Платформой обратной связи стали возможными благодаря активной вовлеченности жителей нашего региона, стремлению решать проблемы быстро и эффективно, а также тесному взаимодействию властей и населения через современные цифровые инструменты", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Самыми востребованными темами для обращений стали здравоохранение и онлайн-запись к врачу, состояние автомобильных дорог, благоустройство территорий, дворы и зоны общего пользования.

Виджеты Платформы обратной связи интегрированы на 1,1 тыс. официальных сайтах региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и подведомственных организаций. Это обеспечивает удобный и прямой канал связи между гражданами и властью.

Направить обращение через ПОС можно несколькими способами: на портале Госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе", через виджеты на официальных сайтах и страницах госорганизаций в социальных сетях.