Дополнительные меры безопасности примут на дорогах Тюменской области в межсезонье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные меры безопасности примут на дорогах Тюменской области в межсезонье. Их обсудили на заседании региональной рабочей группы по безопасности дорожного движения, которое провёл заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

"Несмотря на то, что количество ДТП у нас сокращается, смертность растёт. Сильный рост пришёлся на январь и февраль месяцы, это были как раз праздничные дни. Последующие восемь месяцев мы пытались исправить ситуацию, рост пока сохраняется. На данный момент он составляет четыре процента по сравнению с аналогичным период прошлого года", - отметил Сергей Шустов.

В Тюменской области на 30 октября в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 152 человека. Для сравнения - в 2024 году погибших в результате аварий за аналогичный период 146 человек. При этом количество аварий в текущем году на 87 меньше, чем в прошлом.

В период межсезонья, когда завершается осень и наступает зима, погодные условия и видимость ухудшаются, возможны гололедные явления. К тому же, впереди трёхдневные праздничные выходные, когда интенсивность движения на дорогах возрастёт.

Госавтоинспекция и дорожные службы призывают водителей быть осторожнее и тщательно соблюдать правила дорожного движения, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.