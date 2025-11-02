  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер северо-западный

Первый ноябрьский снег принесет в Тюмень небольшое похолодание

Общество, 14:07 02 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый небольшой снег наблюдают жители Тюмени 2 ноября. Он принесет в областную столицу небольшое похолодание на предстоящую неделю.

По информации метеорологов центра "Фобос", в ночь на 3 ноября столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.

"3 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью и днем -5..-7°, ветер северный, умеренный. 4 ноября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода; ночью -8..-10°, днем -4..-6°, ветер южный, умеренный", - уточнили эксперты.

Небольшой снег прогнозируется и 5 ноября. Местами даже будет наблюдаться дымка. Но температура воздуха будет до плюс одного градуса. Ветер обещают западный, порывами до 14 метров в секунду.

6 ноября вероятность осадков сохранится. Температура воздуха - плюс 2-3 градуса.

В пятницу, 7 ноября, столбики термометров покажут ноль, плюс 3 градуса. Осадков не ожидается.

Анжела Лебедева

# осадки , погода , снег

