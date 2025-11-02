  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
В Тюмени побывал представитель Евросоюза

Общество, 12:40 02 ноября 2025

скриншот видео

Глава отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза Гиттон Жослен Тибо Жульен Ирене побывал в Тюмени. Утром 2 ноября у поезда, на который он садился, местные журналисты задали ему ряд вопросов.

"Ранее гражданин Франции занимал должность советника по экономическим вопросам Представительства ЕС на Украине. Мужчина прекрасно понимает и говорит по-русски. Но старательно игнорировал вопросы журналистов, ожидая своей посадки на поезд. Проронив лишь фразу, что считает Тюмень красивым городом", - рассказал телеканал "Тюменское время" в своем ТГ-канале.

Журналисты, ссылаясь на проверенные источники, сообщают, что европейский дипломат скрытно прилетел в Тюмень, его целью была встреча с лицами, не поддерживающими текущий государственный курс РФ. Ранее Жослен Гиттон уже побывал в Карелии, Владивостоке, Хабаровске, Великом Новгороде и других городах. Есть информация, что после Тюмени он со своим спутником, чья личность осталась неизвестна, направился в Екатеринбург.

# Евросоюз

﻿
