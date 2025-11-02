  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
Конфеты "Минералы Тюменской области" принесли Дарье Егоровой победу на всероссийском конкурсе

Общество, 13:09 02 ноября 2025

Коллекция конфет "Минералы Тюменской области" принесли победу Тобольской мануфактуре шоколада Дарьи Егоровой в I Всероссийском конкурсе индустриального сувенира. Они являются ярким примером того, как традиции, природа и мастерство превращаются в настоящий гастрономический шедевр, написал глава Тобольска Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетяхю

"Шоколад Дарьи Егоровой давно перешагнул границы Тобольска — его знают и любят в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Это, действительно, признание на всероссийском уровне. Конфеты, которые делает Дарья, - это не просто сладости, а вкусовая история Сибири, где каждый кусочек отражает богатство нашего края и талант его жителей", - уверен Вагин.

Всероссийский конкурс индустриального сувенира объединил проекты, связывающие промышленность, культуру и креативные индустрии.

"И особенно ценно, что среди победителей — наш тобольский бренд, который с таким вкусом и любовью рассказывает о Тюменской области. Желаю Дарье новых творческих высот, вдохновения и, конечно, ещё больше людей, которые оценят ваш уникальный шоколад!" - сказал глава Тобольска.

# Дарья Егорова , конфеты , Петр Вагин , шоколад

