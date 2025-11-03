  • 3 ноября 20253.11.2025понедельник
Две единицы спецтехники пополнили автопарк уватских коммунальщиков

Общество, 15:47 03 ноября 2025

Telegram-канал Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова

Два трактора марки Беларусь 82.1 поступили в Туртасское коммунальное предприятие Уватского округа. Они могут использоваться круглогодично, что позволит повысить эффективность работы служб ЖКХ в сезонных условиях и укрепить материально-техническую базу предприятия, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

На встрече с коммунальщиками обсудили результаты работ, проведённых в весенне-летний период на объектах ЖКХ и у потребителей тепловой энергии. Всего на территории округа проверено 259 объектов, включая учреждения социальной сферы, объекты ЖКХ и жилищный фонд. 32 потребителя тепловой энергии, теплоснабжающие и теплосетевые организации Уватского округа получили паспорта готовности к отопительному периоду по результатам проведенных проверок, сообщили в пресс-службе администрации Уватского округа.

"Задача на ближайшее время — обеспечить стопроцентную готовность систем к подаче тепла и максимально сократить риски в период пиковых нагрузок", - подчеркнул директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.

