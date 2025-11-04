  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер северо-западный

Как обезопасить себя при покупке недвижимости, рассказал тюменский юрист

Общество, 19:52 03 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На рынке недвижимости участились случаи оспаривания сделок с участием пожилых продавцов. После продажи квартиры пенсионеры нередко обращаются в суд, утверждая, что действовали под влиянием мошенников или не осознавали последствий из-за психических расстройств. Суды часто удовлетворяют такие иски, оставляя покупателей без жилья и без возможности быстро вернуть деньги.

По словам юриста Алексея Тарасова, для безопасного оформления сделки следует проверить истинные намерения пенсионера, убедиться в наличии у него альтернативного жилья и организовать одновременную покупку новой недвижимости для продавца. Важно, чтобы на момент сделки прежний владелец был снят с регистрационного учета — это не позволит выселить покупателя до окончания судебного процесса в случае оспаривания, пишет tmn.aif.ru.

Безналичный расчет обязателен: наличные трудно отследить, а расписка может быть оспорена в суде. Также следует заранее получить справку из психоневрологического диспансера. Если продавец состоит на учете, необходимо дополнительное освидетельствование в день сделки.

Привлечение нотариуса повышает безопасность: он может подтвердить добровольность сделки и зафиксировать её этапы на видео, что станет доказательством в суде.

