Как обезопасить себя при покупке недвижимости, рассказал тюменский юрист

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На рынке недвижимости участились случаи оспаривания сделок с участием пожилых продавцов. После продажи квартиры пенсионеры нередко обращаются в суд, утверждая, что действовали под влиянием мошенников или не осознавали последствий из-за психических расстройств. Суды часто удовлетворяют такие иски, оставляя покупателей без жилья и без возможности быстро вернуть деньги.

По словам юриста Алексея Тарасова, для безопасного оформления сделки следует проверить истинные намерения пенсионера, убедиться в наличии у него альтернативного жилья и организовать одновременную покупку новой недвижимости для продавца. Важно, чтобы на момент сделки прежний владелец был снят с регистрационного учета — это не позволит выселить покупателя до окончания судебного процесса в случае оспаривания, пишет tmn.aif.ru.

Безналичный расчет обязателен: наличные трудно отследить, а расписка может быть оспорена в суде. Также следует заранее получить справку из психоневрологического диспансера. Если продавец состоит на учете, необходимо дополнительное освидетельствование в день сделки.

Привлечение нотариуса повышает безопасность: он может подтвердить добровольность сделки и зафиксировать её этапы на видео, что станет доказательством в суде.