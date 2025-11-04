  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер северо-западный

Тонкостям дипломатии посвятят мастер-класс для предпринимателей в Тюмени

Общество, 18:34 03 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Деловой протокол. Искусство точности и уважения" состоится в рамках XIII ежегодного форума "День знаний для предпринимателей" в Тюмени.

Разобраться в тонкостях дипломатии на высшем уровне поможет приглашенный на форум эксперт Анна Романова. Она поделится практическими знаниями и опытом, раскроет механику подготовки мероприятий, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В программе мастер-класса: деловой протокол: зачем и как он работает; рассадка и флаги; приём официальных гостей в компании. Мероприятие будет интересно всем, кто рассматривает протокольные мероприятия как инструмент для выстраивания коммуникаций в GR, кому важно знать, как вести себя на них, для всех, кто организует деловые, официальные или международные события.

Анна Романова — эксперт в области протокола на высшем уровне, действительный государственный советник РФ 2 класса, приглашенный профессор Дипломатической академии МИД России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бизнес , мастер-класс , предприниматели , Торгово-промышленная палата Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:09 03.11.2025Выставку "Культура для Победы" презентовали в тюменском музее
20:08 03.11.2025Реконструкцию пешеходного моста на ул. Мориса Тореза в Тюмени завершат в декабре
19:52 03.11.2025Как обезопасить себя при покупке недвижимости, рассказал тюменский юрист
18:34 03.11.2025Тонкостям дипломатии посвятят мастер-класс для предпринимателей в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора