Тонкостям дипломатии посвятят мастер-класс для предпринимателей в Тюмени
Мастер-класс "Деловой протокол. Искусство точности и уважения" состоится в рамках XIII ежегодного форума "День знаний для предпринимателей" в Тюмени.
Разобраться в тонкостях дипломатии на высшем уровне поможет приглашенный на форум эксперт Анна Романова. Она поделится практическими знаниями и опытом, раскроет механику подготовки мероприятий, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.
В программе мастер-класса: деловой протокол: зачем и как он работает; рассадка и флаги; приём официальных гостей в компании. Мероприятие будет интересно всем, кто рассматривает протокольные мероприятия как инструмент для выстраивания коммуникаций в GR, кому важно знать, как вести себя на них, для всех, кто организует деловые, официальные или международные события.
Анна Романова — эксперт в области протокола на высшем уровне, действительный государственный советник РФ 2 класса, приглашенный профессор Дипломатической академии МИД России.