Фестиваль национальных культур "Венок дружбы" организуют в Уватском округе
Фестиваль национальных культур "Венок дружбы" и закрытие дней культуры коренных малочисленных народов Севера Тюменской области состоятся в поселке Демьянское 4 ноября. Начало в 12 часов в Доме культуры (ул. НПС, 27), вход свободный, сообщили в администрации Уватского округа.
Гостей праздника ждут народные игры и забавы на интерактивных площадках, дегустация блюд хантыйской, русской, узбекской, белорусской и башкирской кухонь.
Также запланированы мастер-классы, участники которых создадут уникальные сувениры своими руками. Будут организованы выставки декоративно-прикладного творчества, литературы северных поэтов и писателей, а также фотовыставка.
Возрастное ограничение: 0+