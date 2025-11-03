  • 3 ноября 20253.11.2025понедельник
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер северо-западный

Фестиваль национальных культур "Венок дружбы" организуют в Уватском округе

Общество, 16:49 03 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль национальных культур "Венок дружбы" и закрытие дней культуры коренных малочисленных народов Севера Тюменской области состоятся в поселке Демьянское 4 ноября. Начало в 12 часов в Доме культуры (ул. НПС, 27), вход свободный, сообщили в администрации Уватского округа.

Гостей праздника ждут народные игры и забавы на интерактивных площадках, дегустация блюд хантыйской, русской, узбекской, белорусской и башкирской кухонь.

Также запланированы мастер-классы, участники которых создадут уникальные сувениры своими руками. Будут организованы выставки декоративно-прикладного творчества, литературы северных поэтов и писателей, а также фотовыставка.

Возрастное ограничение: 0+

# национальности , Уватский район , фестиваль

