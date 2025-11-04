  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Новый ФАП открылся селе Евсино Голышмановского муниципального округа

Общество, 08:47 04 ноября 2025

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Новый фельдшерско-акушерский пункт, открывшийся в селе Евсино Голышмановского муниципального округа, обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи для 228 жителей населенного пункта, среди которых 36 детей.

В ФАПе, построенном в рамках программы модернизации здравоохранения в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сельские жители могут получить качественную медицинскую помощь: от лечения и ухода до акушерской помощи, вакцинации и предрейсовых осмотров. Также здесь можно приобрести лекарства.

Ежедневно заведующая ФАПом, акушерка Ирина Гоняева, принимает до 11 пациентов, сообщает пресс-служба областной больницы №11.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:38 04.11.2025Тюменский проект "Мой новый друг" помогает адаптироваться детям мигрантов
08:47 04.11.2025Новый ФАП открылся селе Евсино Голышмановского муниципального округа
21:09 03.11.2025Выставку "Культура для Победы" презентовали в тюменском музее
20:08 03.11.2025Реконструкцию пешеходного моста на ул. Мориса Тореза в Тюмени завершат в декабре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора