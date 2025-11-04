Новый ФАП открылся селе Евсино Голышмановского муниципального округа
Новый фельдшерско-акушерский пункт, открывшийся в селе Евсино Голышмановского муниципального округа, обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи для 228 жителей населенного пункта, среди которых 36 детей.
В ФАПе, построенном в рамках программы модернизации здравоохранения в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сельские жители могут получить качественную медицинскую помощь: от лечения и ухода до акушерской помощи, вакцинации и предрейсовых осмотров. Также здесь можно приобрести лекарства.
Ежедневно заведующая ФАПом, акушерка Ирина Гоняева, принимает до 11 пациентов, сообщает пресс-служба областной больницы №11.