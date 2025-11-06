Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени на нескольких площадках
Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени 8 ноября на четырех торговых площадках. Горожане смогут приобрести свежую натуральную продукцию, сообщили в городской администрации.
С 8 до 17 часов ярмарки будут работать по адресам: ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к Выставочному залу); ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей); пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор"). С 9 до 17 часов тюменцев ждут на площадке по адресу ул. Ставропольская, 15-17 (парковки у сквера "Временный").
Ярмарку организует администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.