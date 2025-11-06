  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени на нескольких площадках

Общество, 08:09 06 ноября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени 8 ноября на четырех торговых площадках. Горожане смогут приобрести свежую натуральную продукцию, сообщили в городской администрации.

С 8 до 17 часов ярмарки будут работать по адресам: ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к Выставочному залу); ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей); пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор"). С 9 до 17 часов тюменцев ждут на площадке по адресу ул. Ставропольская, 15-17 (парковки у сквера "Временный").

Ярмарку организует администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.

# продовольственная ярмарка

﻿
