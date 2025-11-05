Тюменских студентов познакомили с центром радиологии "Медицинского города"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменского медицинского университета побывали на экскурсии в центре радиологии МКМЦ "Медицинский город". Провел ее главный внештатный радиолог Тюменской области Эдуард Алехин, сообщает пресс-служба вуза.

Будущие врачи узнали, как появился четвертый в истории России специализированный клинический центр ядерной медицины. Уникальность тюменского центра в том, что это первое учреждение в стране, где радиоизотопная диагностика и лечение радиофармпрепаратами сосредоточены в одном здании.

Во время экскурсии студенты увидели уникальное оборудование, узнали об основах радиологии, отличиях ее от рентгенологии и радиотерапии, основных методах диагностики.

Одной из важных тем стал золотой стандарт в диагностике – метод, который обладает наибольшей чувствительностью и специфичностью для конкретной патологии. Также участников экскурсии познакомили с понятием "сцинтиграфия", принципом метода и гамма-камерой.

В конце встречи поговорили об условиях работы радиологов, особенностях специальности, закрепленных законодательством льготах, принципах здоровьесбережения, что особенно важно для формирования правильных привычек молодого поколения.