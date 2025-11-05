  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тюменских студентов познакомили с центром радиологии "Медицинского города"

Общество, 15:32 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменского медицинского университета побывали на экскурсии в центре радиологии МКМЦ "Медицинский город". Провел ее главный внештатный радиолог Тюменской области Эдуард Алехин, сообщает пресс-служба вуза.

Будущие врачи узнали, как появился четвертый в истории России специализированный клинический центр ядерной медицины. Уникальность тюменского центра в том, что это первое учреждение в стране, где радиоизотопная диагностика и лечение радиофармпрепаратами сосредоточены в одном здании.

Во время экскурсии студенты увидели уникальное оборудование, узнали об основах радиологии, отличиях ее от рентгенологии и радиотерапии, основных методах диагностики.

Одной из важных тем стал золотой стандарт в диагностике – метод, который обладает наибольшей чувствительностью и специфичностью для конкретной патологии. Также участников экскурсии познакомили с понятием "сцинтиграфия", принципом метода и гамма-камерой.

В конце встречи поговорили об условиях работы радиологов, особенностях специальности, закрепленных законодательством льготах, принципах здоровьесбережения, что особенно важно для формирования правильных привычек молодого поколения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# студенты , Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 05.11.202528% жителей Тюменской области не знакомы с понятием "дроппер"
16:46 05.11.2025Карантин по бешенству ввели в деревне Казанского муниципального округа 
16:36 05.11.2025Более 600 дорожных рабочих задействованы на улицах Тюмени 
16:28 05.11.2025Александр Моор поздравил жителей Ярковского муниципального округа с новой школой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора