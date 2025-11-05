  • 5 ноября 20255.11.2025среда
В четырех городах Тюменской области напишут этнографический диктант

Общество, 18:17 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области присоединятся к Всероссийской акции "Большой этнографический диктант". Участники узнают больше о культурном многообразии России, о народах, которые делают ее уникальной, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Акция пройдет на нескольких площадках. 6 ноября в Центре татарской культуры в Тюмени, в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, в Центре национальных культур Ялуторовска. 7 ноября акция состоится на базе региональной организации "Качачья молодежь Сибири" в Ишиме.

Задания диктанта подготовлены в виде теста и включают 30 вопросов. В этом году некоторые вопросы по видео зададут участники специальной военной операции. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов — 100.

# этнографический диктант

