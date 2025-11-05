Александр Моор поздравил жителей Ярковского муниципального округа с новой школой

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Начинаем новую учебную четверть с открытия школы. Поздравил с новосельем учеников и педагогов деревни Большой Краснояр Ярковского муниципального округа.

Это в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Школа рассчитана на 60 учеников. Здесь есть всё необходимое для учёбы и развития детей – современные кабинеты, просторный спортивный зал, столовая, медицинский блок.

Новое здание построено по программе замены деревянных школ. За последние десять лет она охватила более двадцати населённых пунктов Тюменской области.

“Важно, чтобы дети в каждом уголке Тюменской области получали качественное образование в комфортных условиях и с удовольствием шли на уроки. Пусть новая школа станет местом, где каждый день наполнен открытиями, дружбой и вдохновением”, – заключил губернатор.

Telegram-канал Александра Моора