  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Карантин по бешенству ввели в деревне Казанского муниципального округа 

Общество, 16:46 05 ноября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Карантин по бешенству животных введен в дер. Грачи Казанского муниципального округа Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

В неблагополучном по данному заболеванию населенном пункте с 5 ноября запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запрет попали вывоз восприимчивых животных и отлов диких восприимчивых зверей для вывоза в зоопарки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# карантин по бешенству

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 05.11.202528% жителей Тюменской области не знакомы с понятием "дроппер"
16:46 05.11.2025Карантин по бешенству ввели в деревне Казанского муниципального округа 
16:36 05.11.2025Более 600 дорожных рабочих задействованы на улицах Тюмени 
16:28 05.11.2025Александр Моор поздравил жителей Ярковского муниципального округа с новой школой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора