Карантин по бешенству ввели в деревне Казанского муниципального округа
Карантин по бешенству животных введен в дер. Грачи Казанского муниципального округа Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
В неблагополучном по данному заболеванию населенном пункте с 5 ноября запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также под запрет попали вывоз восприимчивых животных и отлов диких восприимчивых зверей для вывоза в зоопарки.